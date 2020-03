Trapani, impianti sportivi sprovvisti di certificazione antisismica e in balia dei vandali

Impianti sportivi sprovvisti di certificazione antisismica e in balia dei vandali.

Così il Comune di Trapani è corso ai ripari, avviando una ricognizione delle strutture e al tempo stesso cercando fondi di finanziamento per il loro ripristino.

Oggi tutte le palestre, comprese quelle annesse alle scuole, sono dotate di certificazione e di conseguenza si potrà programmare anche la fruizione pomeridiana mettendole a disposizione delle società sportive. Discorso a parte, invece, per i grandi impianti che necessitano di interventi esosi. Da escludere l’accensione di mutui. Priorità in città, infatti, ha il sistema fognario per scongiurare sversamenti come accaduto in passato. All’incontro che si è svolto a Palazzo d’Alì per fare il punto sull’impiantistica sportiva era presente, tra gli altri. Elena Avellone delegata Coni della provincia.









