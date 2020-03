Trapani. Giornata internazionale della donna: Cgil, Cisl e Uil annullano le iniziative

” Non fermano le attività di promozione e tutela dei diritti delle donne”

Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso, nel rispetto del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce le misure da adottare per prevenire il Coronavirsus , le iniziative in occasione della Giornate internazionale della donna.

“Non mettiamo in quarantena – dicono Antonella Granello della segreteria provinciale della Cgil, e le responsabili donne e pari opportunità della Cisl Palermo Trapani Delia Altavilla e della Uil Antonella Parisi – la nostra attività di tutela e di affermazione dei diritti delle donne, ma in questo momento è necessario interrompere le iniziative pubbliche seguendo le misure dettate dal Governo. Proseguono, pertanto, gli incontri per la contrattazione sulle pari opportunità, l’attività sindacale volta a garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini e la promozione della cultura del rispetto”.

