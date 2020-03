In attuazione del Decreto del Governo nazionale, contenente disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus, l’Amministrazione comunale di Marsala ha ritenuto opportuno rinviare a data da destinarsi i seguenti spettacoli inseriti nella Stagione teatrale e programmati per il corrente mese di Marzo:

– Martedì 10, “Penelope. L’Odissea è Fimmina”.

– Martedì 17, “Viva la Vida”.

– Sabato 21, “Qui è quasi giorno”.









