Sistema Saguto, lo Stato chiede il risarcimento dei danni d’immagine

Lo Stato Italiano chiede i danni a Silvana Saguto L’ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo è a processo per il “sistema” di favori e nomine che giravano attorno alle amministrazioni giudiziarie da lei gestite.

L’avvocato dello Stato, Giuseppe La Spina, ha chiesto il risarcimento per il danno di immagine e patrimoniale arrecato al ministero della Giustizia e all’Agenzia dei Beni confiscati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La richiesta è arrivata proprio durante il processo che si sta celebrando a Caltanissetta.

Anche l’avvocato Vincenzo Greco, ha chiesto, per conto dell’Elgas, in amministrazione giudiziaria, il risarcimento danni di 250 mila euro.

Mercoledì il processo continua con le discussioni delle difese.









