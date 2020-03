Sicilia, 21 casi positivi da coronavirus. Pochi posti in terapia intensiva

Sono saliti a 21 i casi positivi di coronavirus individuati e accertati in Sicilia. Sono tutti casi isolati, sei persone in ospedale, nessuno è grave. Queste le buone notizie. Poi ci sono le brutte notizie: dalla crisi del turismo, alla chiusura delle scuole, fino all’annullamento delle processioni (a Trapani, ad esempio, le “scinnute”, sono molto sentite) e alla mancanza di raccolta di sangue per la paura della gente di andare all’ospedale. E mentre l’Assessore alla Salute Razza pensa alla riapertura degli ospedali dismessi, come per esempio il San Biagio a Marsala, il governo Musumeci pensa anche a misure di sostegno all’exporto e al turismo.

Per la terapia intensiva si ragiona al momento su nuovi 100 posti letto in aggiunta agli attuali 400 in Sicilia.

Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l’assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, …









