Seconda Scinnuta, storia di un pomeriggio irreale

Un pomeriggio surreale quello vissuto tra la piazza Purgatorio e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio stessa. L’effetto Coronavirus ha gettato nello sconforto i trapanesi e i fedeli a cui non resta che la speranza che la situazione possa rientrare in tempo affinché la Settimana Santa a Trapani possa svolgersi regolarmente. Ciò che si è avvertita oggi in Chiesa è stata una sensazione nuova, di scoramento e che passerà alla storia: l’aspettativa che tutto possa risolversi entro il 3 Aprile appare molto complicata e quindi di una NON edizione della Processione dei Misteri.

Il secondo Venerdì di Quaresima a Trapani del tutto inedito, come se si fosse vissuto una giornata qualunque: non è stata celebrata alcuna funzione religiosa, non è stata suonata alcuna marcia funebre in una piazza Purgatorio che di quaresimale aveva solo i drappi sventolanti dell’Unione Maestranze. C& …









