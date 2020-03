Petrosino, Coronavirus, stamattina si è riunito il Centro Operativo Comunale

Si è tenuta questa mattina al Comune di Petrosino una nuova riunione del Centro Operativo Comunale, presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone, sulla situazione Coronavirus. Ecco di seguito le dichiarazioni del Primo Cittadino.

“Cari cittadini, torno ad aggiornarvi sulla situazione Coronavirus sul nostro territorio. Stamattina in Municipio ho convocato e presieduto una nuova riunione del Centro Operativo Comunale, che è il massimo organo del nostro ente per la gestione delle emergenze.

Come vedete dalla foto la riunione si è svolta nel rispetto delle norme sulla distanza interpersonale di un metro contenute nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Regole semplicissime che dobbiamo rispettare tutti. Nelle ultime ore ho ricevuto diversi messaggi da parte di cittadini che mi chiedono se ci sono dei casi sul nostro territorio comunale.

Voglio rassicurarvi e dirvi che A PETROSINO NON SI REGISTRANO CASI ACCERTATI O SOSPETTI di Coronavirus, pertanto sono assolutamente infondate eventuali voci …









