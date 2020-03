Pantelleria, scaduta la deroga per il punto nascite dell’Ospedale Nagar

L’amministrazione comunale di Pantelleria annuncia la protesta contro la chiusura del punto nascite dell’Ospedale Nagar di Pantelleria.

Attualmente il punto ha lavorato grazie ad una deroga dell’assessorato regionale alla Salute che è scaduta, però, il 31 dicembre scorso.

Nonostante ciò è rimasto aperto anche nei primi due mesi dell’anno. Ora della questione ne stanno discutendo i vertici dell’ospedale, il direttore dell’unità di Ostetricia e Ginecologia del Sant’Antonio Abate di Trapani e il direttore dell’Asp trapanese Damiani.

Il punto nascite dell’isola avendo meno di 500 parti all’anno rientrava tra quelli da abolire ma il ministero, per questo, come per altri punti nascite analoghi in Sicilia, come quello di Cefalù, Corleone, Licata ed altri, concesse la degora. Ora però il problema si ripresenta e i panteschi e l’amministrazione chiedono una soluzione.











