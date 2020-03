Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina: confermate le prossime iniziative

Visite guidate e apertura gratuita per tutti: sono queste le iniziative del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina previste in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna e della Giornata dei beni culturali siciliani.

Domenica 8 marzo, il Museo celebra la giornata internazionale dei diritti della donna offrendo una visita guidata (alle ore 11.00 al costo di 3 euro) dedicate alle grandi artiste della collezione.

Da Carla Accardi, pittrice del gruppo Forma 1, a Maria Lai, tra le voci più singolari dell’arte italiana contemporanea, i cui lavori sono stati recentemente esposti a Documenta e alla Biennale di Venezia; dalla designer Nanda Vigo alla fotografa Letizia Battaglia, da Renata Boero a Chiara Dynys fino alle più giovani Milena Altini, Elisa Nicolaci e Solveig Cogliani. Un’occasione unica per conoscere, approfondire e commentare il lavoro di alcune tra le più significative artiste dell’attuale panorama dell’arte …









