Mazara, Coronavirus, ulteriori misure preventive

Anche le attività dei centri diurni per minori, anziani e diversamente abili “Villa Francesca”, “Boccone del Povero” e “La Casa di Giusy” di via Mongitore sono state sospese fino al 15 marzo quali misure preventive nel rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo per il “contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”. Lo rende noto il dirigente del I Settore comunale Maria Gabriella Marascia.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale resta confermata la sospensione delle attività di sala lettura e consultazione fino al 3 aprile, tuttavia rimane aperto al pubblico l’ufficio annesso alla biblioteca dedicato al prestito ed alla restituzione dei libri. Come già avviene nei siti museali, anch’essi aperti, il personale garantisce modalità d’ingresso contingentata o comunque tale …









