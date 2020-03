Maurizio Miceli: “Fratelli d’Italia in discontinuità con giunta Di Girolamo”

“Fratelli d’Italia a Marsala, così come in ciascuna competizione elettorale regionale e nazionale, lavora nell’interesse del territorio e d’intesa con le forze politiche che rientrano nel perimetro del centrodestra. In particolare a Marsala la nostra scelta è condizionata dall’alleanza politica e dal valore del progetto amministrativo che deve essere, come già detto in più occasioni, in discontinuità con la giunta Di Girolamo, in opposizione alla sinistra, rivolto al bene supremo di Marsala e dei marsalesi, unici titolati a decidere il loro destino”.

Così dichiara il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Trapani, Avv. Maurizio Miceli.









Leggi la notizia completa