Marsala, protestano gli autospurgo. Ecco perchè

Da oggi le ditte di autospurgo hanno sospeso il servizio, i lavoratori hanno deciso di riunirsi e parcheggiare i loro mezzi al parcheggio del Salato, adiacente al Monumento ai Mille.

Sono impossibilitati a svolgere ed assicurare il servizio, in data 24 febbraio sono stati raggiunti da una pec da parte del Comune, indirizzata a tutte le ditte di autospurgo che svolgono il servizio sul territorio, con cui si comunicava la necessità di rispettare i limiti tabellari di cui all’articolo 101 del Decreto Legislativo numero 152 del 2006.

In sostanza il conferimento nei centri autorizzati può avvenire solo se i titolari delle ditte trasportano rifiuti settici che rispettino i limiti tabellari.

Tutto nella norma se non fosse che tali operatori non sono dotati di strumentistica per verificare i parametri e, semmai, sono le abitazioni private, singole o in condomini, che dovrebbero essere dotate di apposite griglie. La nota del 24 febbraio sottolinea …









