Marsala 2020. Lo Curto: “Sosteniamo Massimo Grillo. Dov’è il centrodestra?”

Eleonora Lo Curto, capogruppo all’ARS dell’Udc, è stata in giro con l’assessore Alberto Pierobon a Buseto Palizzolo?



Siamo stati prima a Calatafimi dove faremo un impianto in un’area confiscata alla mafia, sarà realizzato tutto con fondi europei, poi siamo stati a Buseto e l’assessore ci ha fatto i complimenti perché ha usufruito di una serie di finanziamenti che ha erogato l’assessorato all’Energia.



Bisogna però capire come mettere a regime le aree metropolitane…



Assolutamente, quelle che incidono e deprimo l’indice di raccolta sono proprio le aree metropolitane, a Palermo ad esempio in via libertà la differenziata funziona, in altre zone della città no.



Marsala è pulita? L’amministrazione dice di fare degli sforzi…



Sarà anche vero che farà degli sforzi, …









