Le Palma Bags e i gioelli GiuFè a Messina per la finale regionale di Miss Mondo

L’associazione Palma Vitae di Castelvetrano e l’artista Giusy Ferrara di Partanna sono state chiamate a portare un messaggio importante contro la violenza sulle donne nel prestigioso concorso Miss Mondo che si è tenuto domenica 1 marzo a Gioiosa Marea in provincia di Messina.

Le Palma Bags e i gioielli GiuFè hanno sfilato in un contesto internazionale, a testimonianza di un sodalizio sempre più forte tra queste due realtà del nostro territorio che si stanno facendo apprezzare in occasioni sempre più importanti.

“E’ stata l’occasione” afferma la dott.ssa Giusy Agueli presidente dell’associazione Palma Vitae, che si occupa di donne in difficoltà e vittime di violenza, “per far riflettere le ragazze in gara e le donne presenti sull’importanza di un bellezza che non si limiti a quella fisica e che la cura …









