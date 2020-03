La dirigente Conciauro agli studenti dell’Alberghiero: avviata la didattica a distanza

Care Studentesse, cari Studenti,

in questo momento di sospensione forzata e improvvisa delle lezioni e della normale attività didattica ho sentito la necessità di mettermi in contatto con tutti Voi. Non parlo di un dovere, ma di quello che ho avvertito come un intimo bisogno a livello personale.

Entrare a scuola, stamattina, in un giorno feriale qualunque, e trovarla quasi deserta, è stata una sensazione spiazzante. L’Istituto appare strano senza le Vostre voci intorno, il Vostro colore, la Vostra presenza, il Vostro calore… Senza di Voi, insomma, l’atmosfera è surreale.

Ennesima conferma ed evidenza – qualora ce ne fosse ancora bisogno – di come Voi non siate semplicemente “parte” della scuola, insieme a tutto il Personale Docente e ATA: Voi siete “la” scuola!

Ci tengo a sottolineare come la distanza fisica ‘forzata’ che la situazione attuale di …









