La Catarratta, ascoltiamo il Dott. Fabio Bocchetta

La Catarratta è una delle patologie di più frequente riscontro in ambito oculistico, colpisce principalmente le persone anziane dai 60-65 anni in sù ma non per questo non si può riscontrare in età più giovane. Come ci si accorge di avere un problema alla Catarratta? Ce lo spiega il Dott. Fabio Bocchetta oculista presso la Casa Di Cura Villa dei Gerani.

Il principale sintomo è la progressiva perdita della vista e della capacità di vedere colori con una visione appannata. Ad oggi l’unica soluzione definitiva a tale patologia resta l’intervento chirurgico.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Casa Di Cura Villa dei Gerani, Via Alessandro Manzoni 83, Casa Santa Erice (TP) – tel. 0923 557311 – www.villadeigerani.tp.it









