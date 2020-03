[Karting] A Triscina si corre a cancelli chiusi

In ottemperanza alle decisioni prese da ACI SPORT relative alle disposizioni governative del 5 marzo, la terza prova di Campionato Regionale domani 7 marzo e domenica 8 si svolgerà in provincia di Trapani a cancelli chiusi.

Castelvetrano (TP) – Il Karting isolano non si ferma, come i massimi campionati di calcio, pallacanestro e pallavolo prosegue secondo il calendario programmato. Non saranno quindi le porte di una palestra ma i cancelli del kartodromo a limitare gli ingressi ai soli addetti ai lavori, per evitare l’assembramento di persone alla manifestazione.

“ Abbiamo voluto mantenere il programma – ha dichiarato l’organizzatore Gaspare Anastasi – per dare un segnale forte di normalità per quanto relativa, imponendo le restrizioni dovute e facendo in modo che tutto si disputi in massima sicurezza per piloti, team e addetti lavori che saranno i soli presenti nella struttura, assistiti …









Leggi la notizia completa