Italia, la vittima tipo del Coronavirus: ha di media più di 80 anni e due patologie

L’Istituto superiore di Sanità ha reso pubblico l’identikit dei morti di coronavirus.

Ed è un identikit molto interessante, che spiega quali siano le persone più esposte al rischio di contrarre in forme molto gravi CoVid-2019 (la malattia causata dal Coronavirus: è sempre bene ricordare che il virus, di per sé, non è una malattia, e che lo si può avere in corpo senza conseguenze).

L’età

L’ età media dei pazienti deceduti è 81 anni: ci sono 20 anni di differenza tra l’età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. La maggior parte dei decessi — 42.2% — si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni; il 32.4% dei decessi erano tra 70 e 79; l’8.4% erano tra 60 e 69; il 2.8% tra 50 e 59 e il 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto il …









Leggi la notizia completa