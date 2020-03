“Intorno a Peppino”. Salvo Vitale racconta il suo amico Peppino Impastato

Esce, pubblicato da Di Girolamo Editore, “Intorno a Peppino”, un nuovo libro di Salvo Vitale su Peppino Impastato. Si tratta del quarto lavoro che l’autore ha dedicato all’amico e compagno di tante lotte, ucciso a Cinisi il 9 maggio 1978, dopo “Peppino Impastato, dieci anni di lotta contro la mafia” (Rubbettino 1996-2016), “Cento passi ancora” (Rubbettino 2014), “Era di passaggio” (Navarra 2016).

Il sottotitolo “Tempo, idee, testimonianze”, chiarisce il senso del lavoro. La prima parte è dedicata a una attenta ricostruzione dell’ambiente in cui visse Peppino e del decennio in cui espresse il suo impegno politico, nel più ampio contesto di idee ed esperienze che circolavano in altre parti del mondo. Uno spazio è riservato anche alle tendenze musicali del momento, che costituirono il collante dell’aggregazione giovanile a Cinisi, prima nel Circolo Musica e …









