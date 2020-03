Il primo, vero leghista di Marsala

La parola “Lega” in Sicilia suscita reazioni contrapposte. C’è chi vede nella figura di Matteo Salvini l’innovatore schietto e indomito della politica italiana; e ci sono altri che diffidano del malcelato sentimento razzista e secessionista, che il partito del Capitano da sempre ha rivolto nei confronti dei meridionali.

Per questi motivi, nell’imminente campagna elettorale di Marsala, la vicinanza leghista di Giulia Adamo ha suscitato molte perplessità. Anche se «non è una tesserata della Lega» – ha sostenuto l’europarlamentare Francesca Donato in un’intervista di qualche giorno fa – «ne può incarnare i valori».

Ma l’Adamo non sarà di sicuro la prima (e forse nemmeno l’ultima) a sfilare accanto al simbolo del Carroccio. A Marsala, infatti, checché se ne dica, questa “verde” vocazione è andata consolidandosi negli anni. …









Leggi la notizia completa