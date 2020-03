“Il mondo è mio”. Il Coronavirus disegnato da una bambina di nove anni

Giulia ha 9 anni frequenta la 4^A dell istituto Livatino di Marsala. Lei il coronavirus lo vede così… un mostro, nero, cattivo, con una corona in testa, e che dice “il mondo è mio”.

Giulia è una delle tante bambine italiane costrette a non andare a scuola fino al 15 marzo, come disposto dal Governo per contenere il coronavirus.

Quando le hanno detto che non poteva andare a scuola per il coronavirus, lei allora, come fanno i bambini nella maniera più genuina, ha fatto un disegno.

“Spero che al più presto i nostri bambini e i nostri ragazzi torneranno nelle loro scuole di appartenenza, cerchiamo tutti di osservare le direttive che hanno dato in questi giorni” dice mamma Irene.









