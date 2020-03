Il 4° Rally Cefalù Corse avrà una nuova data

La gara palermitana in programma il 21 e 22 marzo prossimi è stata rinviata a seguito del DPCM del 4 Marzo e delle relative decisioni ACI Sport del 5 marzo 2020.

Il 4° Rally Cefalù Corse & Historic Rally Cefalù Corse avrà una nuova data. Sarà dunque rinviata la gara palermitana organizzata dalla Cefalù Corse che il 21 e 22 marzo prossimi avrebbe dovuto inaugurare il Campionato Siciliano Rally e Trofeo Rally Sicilia per le auto moderne e autostoriche.

Il rinvio a data da destinarsi è stato chiesto dagli organizzatori alla Federazione, in seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e delle relative decisioni assunte da ACI Sport in data 5 marzo, conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19.

La nuova collocazione in calendario sarà cercata non appena cessate le misure di contenimento di diffusione del corona virus.









Leggi la notizia completa