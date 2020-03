I gestori delle palestre cittadine chiedono al sindaco di rettificare l’ordinanza di chiusura di tutte le attività sportive.

Dopo la pubblicazione sul nostro sito dell’ordinanza del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, a seguito delle misure straordinarie che la Presidenza del Consiglio Dei Ministri ha diramato per contenere l’emergenza Corona virus, si è scatenato il panico in città perché decine di genitori hanno deciso di non condurre i propri figli a fare attività sportiva presso le varie palestre o scuole di danza cittadine. Ma la situazione è ben diversa e tutti coloro che si occupano di attività sportive per i giovani si sono sentiti accusare di non avere a cuore le sorti dei bambini.

Si sono creati anche dei gruppi su wathsapp e lo stesso assessore allo sport Filippo Foscari, chiamato in causa , ha diffuso un messaggio audio nel quale tranquillizzava gli utenti dicendo che le attività potevano essere svolte con le dovute attenzioni e precauzioni, di fatto per& …









Leggi la notizia completa