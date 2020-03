I Garibaldi’s watchers di Marsala aderiscono a “M’illumino di meno”

Nonostante il momento particolare, il team ASOC dell’ITET Garibaldi, Garibaldi’s watchers, aderisce alla campagna di Caterpillar, RAI Radio2, “M’illumino di meno”.

Il progetto A Scuola di Open Coesione collabora infatti con AzzeroCO2, per l’adozione di buone pratiche che contribuiscano alla riduzione o alla compensazione delle emissioni di CO2.

«Con un gesto simbolico, abbiamo piantato un albero nel cortile della nostra scuola, consapevoli di quanto sia importante la battaglia per la salvezza del nostro pianeta», dichiarano i ragazzi del team, «Vorremmo che tutti si rendessero conto che “non c’è un pianeta B” e che cambiare i nostri stili di vita sia ormai indifferibile. È stata per noi una grande soddisfazione ricevere risposta da Caterpillar alla nostra adesione ed essere entrati nella grande famiglia di M’illumino di meno. Il nostro team vuole spendere …









Leggi la notizia completa