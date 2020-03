Gibellina. Nuove misure per il contrasto alla diffusione del virus

Gibellina. In seguito alle misure adottate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 marzo, riguardanti il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 su tutto il territorio nazionale, anche il Comune di Gibellina si è allineato a quanto specificato nel decreto.

A questo proposito, con un avviso pubblico, l’amministrazione ha comunicato la sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi altresì le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, lo svolgimento delle predette competizioni, e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico; in …









