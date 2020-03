Festa della donna, Cgil, Cisl e Uil annullano le iniziative

Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso, nel rispetto del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce le misure da adottare per prevenire il Coronavirsus, le iniziative in occasione della Giornate internazionale della donna.

“Non mettiamo in quarantena – dicono Antonella Granello della segreteria provinciale della Cgil, e le responsabili donne e pari opportunità della Cisl Palermo Trapani Delia Altavilla e della Uil Antonella Parisi – la nostra attività di tutela e di affermazione dei diritti delle donne, ma in questo momento è necessario interrompere le iniziative pubbliche seguendo le misure dettate dal Governo. Proseguono, pertanto, gli incontri per la contrattazione sulle pari opportunità, l’attività sindacale volta a garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini e la promozione della cultura del rispetto”.

Intanto, l’11 marzo alle 10,30, nella sede di Confindustria, in via Mafalda di Savoia a Trapani, Cgil, Cisl …









