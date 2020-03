Coronavirus, tampone per un infermiere di Castelvetrano

Per tutto il giorno è girata la notizia a Castelvetrano circa un caso sospetto di coronavirus che sarebbe giunto presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Notizia che ha destano non poche preoccupazioni nei cittadini, specialmente dopo la recente conferma di un caso presso presso il vicino ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Qualche minuto addietro fonti ufficiali dell’Asp Trapani hanno confermato a CastelvetranoSelinunte.it che stamattina presso il nosocomio di Castelvetrano è stato effettuato un tampone su un infermiere di Castelvetrano in servizio presso l’ospedale di Sciacca, che da alcuni giorni accuserebbe sintomi influenzali. Il tampone è stato inviato al Policlinico di Palermo e, nell’attesa del risultato, l’infermiere è stato fatto rientrare in quarantena presso la propria abitazione.

Si invitano i cittadini a seguire pedissequamente quanto comunicato dal Ministero della Saluti per contrastare e contenere …









