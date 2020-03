Coronavirus, positivo un medico di Sciacca

E’ arrivato il primo contagio da Coronavirus in Provincia di Agrigento. Infatti, è risultato positivo il tampone che è stato effettuato ad un medico dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Lo scrive Gaetano Ravanà sul giornale La Sicilia.

Le analisi hanno confermato il primo caso di Coronavirus a Sciacca, e in particolare all’interno dell’Ospedale “Giovanni Paolo II”. Al momento non sarebbero stati adottati particolari provvedimenti sul nosocomio. Si è provveduto ad una disinfezione nei locali che erano stati frequentati dalla paziente, compresa la stessa radiologia. Sono in corso altri tamponi a scopo precauzionale per le persone che sono venute a contatto col medico. Stando a quanto si apprende, la paziente avrebbe soggiornato nel Bergamasco per qualche giorno, nell’area attigua alla cosiddetta “zona rossa”, contraendo il virus. Disposto il trasferimento a Palermo. fonte. lasicilia.it

