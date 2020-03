Coronavirus, non ci sono casi accertati o sospetti a Marsala o Petrosino

Siamo ancora una volta costretti ad intervenire per comunicare che NON CI SONO CASI DI CORONAVIRUS SOSPETTI A MARSALA O A PETROSINO. Scusate il maiuscolo, ma è d’obbligo, perchè arrivano a Tp24 decine di segnalazioni e c’è gente che su facebook o su whatsapp scrive o inoltra notizie non fondate e non riscontrate.

Tp24, giornale leader in provincia di Trapani, è costantemente in contatto con le autorità sanitarie e le istituzioni per fornire aggiornamenti su fatti reali e concreti.

Ricordiamo anche che, per evitare il contagio, non serve scrivere su Facebook di casi presunti con la scritta “io vi ho avvisato”, ma serve osservare semplici regole. Tra queste: lavarsi spesso le mani, e bene; evitare i luoghi affollati, stare ad un metro uno dall’altro.

Ricordiamo anche che scrivere sui social, anche su Whatsapp, di casi di coronavirus “scoperti”, può configurare il reato …









Leggi la notizia completa