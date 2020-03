Coronavirus: la posizione dei Salesiani di Don Bosco di Sicilia

Carissimi, come già è noto a tutti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 4.3.2020 è intervenuta in maniera decisa circa l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Conferenza Episcopale Italiana così si è espressa: «È in vigore un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a definire in modo unitario il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” (COVID-19) ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario» (Comunicato della CEI, 05.03.2020).

Le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus, di cui all’art. 1 del medesimo decreto, vietano o sconsigliano caldamente occasioni tali da minare la salute personale.

Noi Salesiani, sostenuti dalle parole di Don Bosco ad essere e formare “buoni cristiani e onesti cittadini” ci atteniamo agli inviti e ai pronunciamenti ufficiali giuntici …









Leggi la notizia completa