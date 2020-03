Coronavirus. In provincia di Trapani c’è solo “un’emergenza organizzativa”

Sospese le attività e le manifestazioni pubbliche. Ma non c’è nessun caso e nessuna emergenza sanitaria in provincia di Trapani. E’ questa la sintesi fatta dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, ieri in Prefettura, insieme ai sindaci e ai vertici di Forze dell’ordine, Protezione civile, enti territoriali, Asp Trapani sulla “crisi” Coronavirus in provincia.

SOSPESE LE ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI PUBBLICHEL’attuazione del decreto Conte alla provincia di Trapani ha come effetto immediato la sospensione delle ‘scinnute’ previste ogni venerdì nel periodo pre-pasquale, l’annullamento della gara ciclistica del Giro di Sicilia, prevista per il 2 aprile e di qualsiasi altra attività o manifestazione liturgica che comporta un assembramento di persone che collida con quelle che sono le misure di carattere igienico precauzionale che l’OMS-Organizzazione Mondiale Sanità- ha diramato per la emergenza Covid.19.

