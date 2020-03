Coronavirus, il primo caso nell’agrigentino. Si ammala medico di Sciacca

Coronavirus, scatta l’allarme in Sicilia. Un medico donna dell’ospedale di Sciacca è risultata positiva al Covid-19. Si tratta del primo caso di coronavirus nella provincia di Agrigento. In queste ore vengono eseguiti altri tamponi sulle persone che sono venuti a contatto con la dottoressa. Sembra che il medico sia tornata da poco dalla zona del Bergamasco. Chiuse alcune zone dell’ospedale San Giovanni di Sciacca, frequentate dalla dottoressa.

Come nelle altre vicende analoghe, l’Asp di Agrigento «sta assumendo iniziative per circoscrivere il reparto di lavoro del professionista, effettuando il tampone sul personale sanitario e valutando tutte le successive azioni in relazione agli eventuali risultati». Si applicano, come per tutti casi analoghi, le linee guida diffuse dal ministero della Salute.









