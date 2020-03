“Coronavirus e voli annullati, Ryanair fa orecchie da mercante … “

Spett.le redazione di Tp24,

desidero informarvi su quanto sta accadendo al momento a tutti coloro che avevano come me acquistato un biglietto con Ryanair. Purtroppo, malgrado i decreti governativi la stessa compagnia fa orecchie da mercante.

Ho provato a contattare la Ryanair per il rimborso dei biglietti per i seguenti voli:

06-03-2020 Palermo > Treviso

09-03-2020 Traviso > Palermo



Premesso che i biglietti sono stati acquistati on-line il 6 ottobre 2019, quando ancora non si parlava di COVID-19, adesso la Ryanair mi risponde che non è previsto alcun rimborso e che i suoi aerei sono sicuri. Nonostante abbia citato il decreto legge del 2 marzo 2020 ha continuato a ripetere le stesse frasi.

A questo punto come mi devo comportare? Nel loro sito alla pagina rimborsi non è prevista alcuna dicitura COVID-19. Sono loro a decidere quali voli permettere il rimborso.

Mi chiedo come un aereo …









Leggi la notizia completa