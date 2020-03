Coronavirus, aperte le piscine a Marsala e Trapani, ma con delle precauzioni

Rimangono aperte le piscine pubbliche di Marsala e Trapani, nonostante il coronavirus, ma con delle precauzioni.

Se a Marsala tutto si limita solamente a svolgere l’attività a porte chiuse e limitando al massimo gli ingressi per chi non deve fare pratica, a Trapani le disposizioni sono più articolate.

L’ASD Aquarius Nuoto Trapani, gestore della piscina comunale di Trapani “Tenente Alberti”, ha elevato al massimo grado gli standard di sicurezza sanitaria. È stato aumentato, infatti, il livello di cloro nell’acqua (e sempre entro i requisiti previsti 0,7-1,5 mg/l Cl2). Oltre a ciò ci sarà la sanificazione giornaliera di locali, arredi e attrezzature con presidio medico-chirurgico Deornet Clor e saranno collocati degli erogatori temporizzati per la disinfezione oraria dei locali. Tutte le attività verranno svolte esclusivamente a porte chiuse, pertanto i genitori accompagneranno i propri figli davanti la porta di ingresso dove saranno accolti …









