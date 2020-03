Circolo mazarese di Fratelli d’Italia? La Segreteria provinciale smentisce tutto

“Non è stata autorizzata la costituzione di alcun circolo a Mazara del Vallo.

Rappresento che a Mazara del Vallo Fratelli d’Italia sta recependo numerose richieste di adesione e che in tempi brevi verrà nominato il commissario cittadino per strutturare il partito in città ed essere quanto prima al servizio del territorio e della sua cittadinanza”.

Questo è quanto dichiarato dall’avv. Maurizio Miceli, portavoce provinciale di FdI a seguito della nota ricevuta dalla nostra redazione qualche giorno fa (vedi articolo https://www.primapaginamazara.it/mazara-da-diventera-bellissima-a-fratelli-ditalia-il-passaggio-e-breve/) sulla costituzione circolo mazarese di Fratelli d’Italia “Orgoglio e Futuro” con presidente Aurelio Norrito.









