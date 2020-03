Ciclismo, annullate per il coronavirus la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico. Valutazioni in corso sul Giro d’Italia.

Con un comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore, si annuncia l’annullamento della Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico. La decisione, come specificato nella nota, si è resa necessaria per la mancata autorizzazione da parte di alcuni organi competenti e per il rispetto delle indicazioni del Consiglio dei Ministri. “A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, RCS Sport, comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’UCI di ricollocare le tre corse …









