Abitazione di tipo civile in Via Dante Alighieri 213, Marsala (TP)

Piena proprietà di un appartamento sito in Marsala nella via Dante Alighieri 213, scala A, interno 8, piano 4°, identificato al catasto fabbricati al Fg. 193 part 303 sub 21. L’appartamento composto da soggiorno, due camere da letto, cucina, bagno principale, bagno di servizio, ingresso, corridoio e ripostiglio, occupa la superficie utile di mq. 104 circa. Vi è pertinente un posto auto all’aperto, avente accesso dalla Via Levanzo, identificato in catasto al Fg. 193, particella 303 sub 8.

Per maggiori informazioni: bit.ly/2TtoGEb









