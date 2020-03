VIDEO- il Sindaco Enzo Alfano rassicura la cittadinanza: nessuna emergenza Corona Virus, ma seguite alcune semplici regole

Questa mattina si è tenuta un tavolo tecnico convocato dal Prefetto di Trapani, Dr.Tommaso Ricciardi, con tutti i sindaci della provincia per fare il punto della situazione in ordine alle problematiche relative al corona virus, e in altra parte del nostro giornale potrete sentire l’intervista al Prefetto. Anche il sindaco della città di Castelvetrano, Dr.Enzo Alfano, al termine dell’incontro ha ritenuto di preparare un video-messaggio per rassicurare la cittadinanza e ribadire le direttive da seguire per evitare il diffondersi della malattia



Riunione presso la Prefettura di Trapani avente ad oggetto “corona virus”.Niente allarmismi ma rispettiamo le regole.

Geplaatst door Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano op Donderdag 5 maart 2020









