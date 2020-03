Trapani, venerdì 6 marzo i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce

Venerdì 6 marzo si terranno i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione “Il Piccolo Principe” della Biblioteca diocesana di Trapani (Seminario Vescovile via Cosenza, 90 ad Erice – Casa Santa).

Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del mese di marzo è “Tutti a corte!”, tante storie ambientate in castelli incantati.

Ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà letta la storia “Il principe e il pollo” di Moni Ovadia; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni ascolteranno “Il re che non voleva fare la guerra”, scritto da Lucia Giustini.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle ore 16.00 alle ore 17.00; per i bambini dai 6 agli 8 anni, invece, il laboratorio si terrà dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La partecipazione è gratuita. Al termine dei laboratori è possibile anche richiedere in prestito volumi …









