Sicilia: il marito la lascia, lei gli incendia la villa su consiglio di una fattucchiera

La cartomante alla quale, disperata, si era rivolta glielo aveva letto nelle carte: “Se vuoi tornare con tuo marito, devi dare fuoco alla sua casa”. E così, una commerciante catanese di 58 anni, con l’aiuto della stessa donna e del suo ex compagno, entrambi di 59 anni, ha fatto.

La mattina del 3 febbraio scorso i tre entrarono con le chiavi di lei nella villa di Trecastagni, paesino alle falde dell’Etna, in Sicilia, dove l’ex marito e la figlia vivono e, dopo aver cosparso di benzina il pavimento del piano terra, hanno dato fuoco.

Che non fosse un incendio causale lo avevano capito subito i vigili del fuoco che, entrati nella villa, avevano avvertito un forte odore di idrocarburi.

Così, i carabinieri di Trecastagni hanno cominciato le indagini, partendo dal sistema di videosorveglianza della villa: una telecamera era stata oscurata, coperta con uno straccio all’arrivo del terzetto di piromani; ma …









