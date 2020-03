Sicilia, arrivano 110 stagisti negli uffici della Regione

Il saluto del governatore Nello Musumeci e dell’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla ha inaugurato l’attivazione del percorso formativo per centodieci neo laureati siciliani che svolgeranno un tirocinio formativo all’interno dell’amministrazione regionale.

Accolti in Sala Alessi, a Palazzo Orleans, i ragazzi provenienti dalle università di Palermo, Catania, Messina e dalla Kore di Enna, sono i vincitori dell’Avviso 26/2018 “Attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale”. Dal 16 marzo inizieranno ufficialmente a lavorare nei vari dipartimenti della Regione. Il loro contratto prevede l’impiego per un dodici mesi. Presenti all’incontro anche il rettore dell’ateneo di Palermo, Fabrizio Micari e i rappresentanti delle altre tre università coinvolte.

«Questa iniziativa, che abbiamo fortemente voluto – sottolinea il presidente Musumeci – è utile perché serve a …









