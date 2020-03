Santa Ninfa. Concessione assegno per madri non lavoratrici e nuclei familiari con almeno 3 minori

Santa Ninfa. Il Comune di Santa Ninfa ha comunicato che per l’anno 2020 è possibile richiedere l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, e quello per le madri non lavoratrici.

Per quanto riguarda i nuclei familiari con almeno tre figli minori, per richiedere il contributo è necessario essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario residente sul territorio; essere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli con età inferiore ai 18 anni sui quali esercita la patria potestà, o minori ricevuti in affidamento preadottivo; il genitore e i tre figli minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica, ed infine possedere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo ) non superiore a 8.788.9 euro.

Tutta la documentazione necessaria (da ritirare presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune o consultabile sul sito istituzionale) dovrà essere consegnata entro il 31 marzo 2020.

