Poesia per Don Meli in un momento molto difficile

Don Baldassare Meli sta attraversando un momento difficile per il suo stato di salute. Fedeli e amici sono in grande apprensione per il sacerdote della parrocchia di Santa Lucia nel quartiere Belvedere a Castelvetrano.

Per il carismatico sacerdote, padre spirituale del gruppo “Movimento per la Vita”, in questo momento così delicato, giunge un augurio in versi scritto da Matteo Chiaramonte:

“Al Sacerdote Don Meli”

Don Meli caro, buon sacerdote/

pensiero mio – corre speranzoso-/

verso le mura: dove tristi note/

“struggono” tuo stato doloroso./

Amici veri …e “fedeli tutti/

della parrocchia tua: “Santa Lucia”/

al tanto pregar per te, non son rilutti/

e riabbracciarti presto: non è bugia./

Per le preghiere, che ne sei maestro/

per l’omelia “frutto di Vangelo/

per l’ubbidienza posta al ” Padre nostro”/

placidita’ Ti giunga pur dal …









