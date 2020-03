Petrosino, Coronavirus: il Sindaco Giacalone fa il punto della situazione

Il Comune di Petrosino ha preso parte stamattina in Prefettura, a Trapani, all’incontro convocato dal Prefetto per fare il punto della situazione sul Coronavirus alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri sera. Ecco di seguito le dichiarazioni del Sindaco Gaspare Giacalone.

“Cari cittadini, vi aggiorno sull’incontro che stamattina abbiamo avuto in Prefettura assieme agli altri Sindaci dei Comuni della provincia di Trapani sulla situazione Coronavirus.

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri sera sono sostanzialmente sospese sul territorio comunale tutte le attività pubbliche e private che prevedono presenza di pubblico o persone, come convegni, congressi, riunioni pubbliche, eventi e manifestazioni.

Per i riti religiosi, invece, si possono celebrare le funzioni in forma privata che non prevedano assembramento eccessivo di pubblico. E comunque seguendo le cautele igieniche sanitarie già note. Allo stesso tempo ho …









Leggi la notizia completa