Mazara del Vallo: la Polizia di Stato e l’A.R.P.A. di Trapani sequestrano capannone industriale per illecita gestione di rifiuti

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione messa in campo dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, impegnato anche nel delicato ambito della tutela ambientale.

Nei giorni scorsi, personale della U.I.G.O.S. e della Sezione Investigativa del Commissariato, congiuntamente agli operatori del Dipartimento A.R.P.A. di Trapani, hanno sequestrato, a Mazara del Vallo, un capannone di oltre 400 mq, per abbandono incontrollato di rifiuti e per illecita gestione della loro raccolta.

I poliziotti ed il personale dell’Agenzia regionale di tutela dell’ambiente, in esecuzione di una delega emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, una volta fatto accesso all’interno dell’area interessata, sita in zona periferica della città, hanno constatato che la ditta impegnata nella raccolta di alcune tipologie di rifiuti, aveva ivi depositato diversi fusti di olio …









