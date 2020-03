Marsala, scoperti i ragazzini che buttavano sassi dal cavalcavia. Ecco chi sono

La polizia di Marsala ha rintracciato e denunciato i ragazzini, di 15 e 16 anni, che la settimana scorsa si sono messi a buttare grossi sassi dal cavalcavia sulla Scorrimento Veloce Via Salemi – Birgi. La vicenda era stata denunciata da Tp24. E la polizia non ha perso tempo: ha avviato le indagini ed è arrivata a scoprire l’identità dei due.

Si tratta di K.S. e I.J., rispettivamente di 15 e 16 anni, responsabili di aver lanciato, da un cavalcavia della strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, alcuni sassi in direzione di autovetture in transito lungo quella trafficata arteria.

Dagli accertamenti effettuati, i poliziotti sono riusciti a riscontrare che il modus operandi era sempre lo stesso dato che i duei, dopo aver raggiunto il cavalcavia di Contrada a Gurgo con uno scooter di colore nero, si fermavano a raccogliere sassi sul manto stradale dissestato e li scagliavano verso il sottostante …









