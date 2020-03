Marsala, psicosi da coronavirus. Tanti casi segnalati, nulla di concreto

A Marsala è psicosi da coronavirus. Sono arrivate alla nostra redazione diverse segnalazioni di casi scoperti dai cittadini: dallo studente di Contrada Gurgo, che è tornato dal nord (come tanti universitari in questo periodo di vacanze forzate) e sta male, al “marsalese di 38 anni che abita a Torrelunga Puleo”, fino ad altre segnalazioni, con momenti di tensione in alcuni studi medici dove erano in sala d’attesa pazienti con febbre e i segni dell’influenza.

Oggi più che mai, bisogna stare attenti: seguire le autorità e i giornali (quelli veri, non i post su facebook o i messaggi su WhatsApp), essere prudenti, ma calmi.

A Marsala, come in tutta la provincia di Trapani, non ci sono casi di coronavirus. Ce ne sono una ventina in Sicilia. Pochi casi, nessuno focolaio, nessuna epidemia.

In provincia di Trapani sono stati fatti diversi controlli a persone “sospette”, tutti negativi.

