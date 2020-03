Marsala, falso architetto denunciato per truffa

Aveva anche i biglietti da visita sui quali campeggiava la scritta “Architetto”, ma in realtà non si sarebbe mai laureato e di conseguenza non figura tra gli iscritti al relativo Ordine professionale.

A scoprirlo, a sue spese, è stato un marsalese (G.M.A.) che alla fine del 2016 si era rivolto dandogli l’incarico di progettare due villette su un terreno di sua proprietà nell’immediata periferia di Marsala.

Villette dove sarebbero dovute andare ad abitare le due figlie. Nell’arco di circa tre anni, il falso architetto si sarebbe fatto consegnare dallo sfortunato cliente 3900 euro, senza però, di fatto, poter adempiere al suo compito.

Anche se gli consegnò persino una copia di una “richiesta di permesso di costruire” che all’Ufficio tecnico del Comune risulterebbe essere “inesistente”. Sul documento, evidentemente falso, un numero di …









