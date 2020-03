Marsala 2020. Pellegrino sta con Grillo. Giacalone o Licari a sinistra. Adamo si sgonfia

La campagna elettorale a Marsala non appassiona nessuno, è pur vero che non è ancora partita, stenta a delinearsi un quadro politico che possa evidenziare delle linee programmatiche per la città.

Al momento si parla solo di nomi, di schieramenti, di liste. I programmi vengono lasciati per ultimi.

Massimo Grillo sta organizzando la sua candidatura, manca l’ufficialità su quando verrà presentata ufficialmente. Nel frattempo si lavora alle liste, che tutti avevano detto di avere pronte salvo poi constatare che nessuno era in grado di averne una definitivamente allestita.

Michele Gandolfo, consigliere comunale uscente, lancia un appello su Facebook: “È mio intendimento verificare se nella nostra città ci siano le premesse per far nascere una lista civica! Una lista civica che lavorerà’ concretamente alll’individuazione di un candidato sindaco da sostenere!

Qualche idea l'abbiamo, ma per ora ci daremo









