Le principali differenze tra l’influenza e il coronavirus Covid-19

“Questo coronavirus non è influenza. È un virus unico con caratteristiche uniche. Sia il Covid-19 sia l’influenza causano malattie respiratorie e si diffondono allo stesso modo, attraverso piccole goccioline di liquido dal naso e dalla bocca di chi ne è infetto. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti”. Con una serie di tweet, apparsi sul canale ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono state riportate le dichiarazioni di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.

La trasmissione

“In primo luogo, Covid-19 non si trasmette in maniera così efficiente come accade con l’influenza. Con l’influenza, le persone che sono infette ma non ancora malate sono i principali vettori della trasmissione, il che non sembra essere il caso di Covid-19”, è la prima differenza. Un dato che distingue i due virus è anche quello legato ai sintomi. L’evidenza della Cina è che “solo nell’1% dei casi di …









